Veröffentlicht am 5. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ausstellung ‚Momente‘ im Rathaus Altenkirchen – Künstlerische Augenblicke aus dem Westerwald

Ausstellung „Momente“ wurde im Rathaus Altenkirchen feierlich eröffnet. Mit der herbstlichen Stimmung und den kürzer werdenden Tagen, in denen die Menschen die letzten warmen Sonnenstrahlen und das Farbenspiel des Laubs genießen, möchte die Ausstellung einladen, innezuhalten und Momente der Ruhe und Inspiration zu erleben. In Zusammenarbeit mit dem Kunstforum Westerwald e.V. präsentieren 15 regionale Künstlerinnen und Künstler ihre ganz persönlichen Augenblicke – festgehalten in einer beeindruckenden Vielfalt an künstlerischen Stilen und Techniken.

Die Ausstellung ist bis Ende Dezember zu den bekannten Öffnungszeiten im Rathaus und zeigt eine Bandbreite an Ausdrucksformen, von abstrakten bis zu gegenständlichen Werken. Jedes Bild und jede Skulptur zeugt von der Individualität und Kreativität der Künstler und lädt die Besucher dazu ein, ihre eigenen Erinnerungen und Gefühle mit den gezeigten Momenten zu verbinden.

„Mit der Ausstellung „Momente“ möchten wir den Besuchern des Rathauses die Möglichkeit geben, einen Moment innezuhalten und sich von den besonderen Augenblicken inspirieren zu lassen. Wir freuen uns den Künstlern aus unserer Region die Gelegenheit zu bieten, ihre Werke einem breiten Publikum zu zeigen,“ erklärte Bürgermeister Fred Jüngerich.

Die Eröffnungsfeier wurde von der Künstlerin Nina Niederhausen, Vertreterin des Kunstforums Westerwald e.V., herzlich eingeleitet, und viele Kunstinteressierte nutzten die Gelegenheit, dabei zu sein. Gabriele und Georges Hartmann bereicherten den Abend literarisch mit den poetischen Formen Haiku und Haibun, die das Thema „Momente“ auf eindrucksvolle Weise unterstrichen. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung von Jelena Lamich (Gesang) und Anita Wiens (Keyboard) mit einer gefühlvollen Darbietung des Liedes „Moments like this.“ Foto: VG AKFL