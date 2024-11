Veröffentlicht am 5. November 2024 von wwa

MENDT – Frontalzusammenstoß auf der B 8

Montagabend, 04. November 2024 gegen 17:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 8 zwischen Uckerath und Kircheib, in Höhe des Industriegebietes Buchholz (WW)- Mendt. Der 30jährige Fahrer eines VW Passat geriet nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Skoda Roomster. Der Fahrer des VW und die 28jährige Fahrerin des Skoda wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Quelle: Polizei