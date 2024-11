Veröffentlicht am 4. November 2024 von wwa

MONTABAUR – Fahrzeugbrand BAB 3, an der Anschlussstelle Montabaur

Gegen 17:05 Uhr wurde durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeugbrand auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. kurz vor der Anschlussstelle Montabaur gemeldet. Bei Eintreffen erster Kräfte vor Ort stand der auf dem Seitenstreifen stehende BMW in Vollbrand. Der Fahrzeugführer und alleinige Insasse konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien und blieben unverletzt. Der Brand wurde durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Montabaur und Dernbach gelöscht. Aufgrund der Rauchentwicklung sowie zum Zwecke der Durchführung von Löscharbeiten wurde die Richtungsfahrbahn zunächst gesperrt. Hierdurch kam es zu entsprechendem Rückstau und Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Fahrstreifen wurden sukzessive wieder freigegeben. Gegen 18:40 konnte die gesamte Richtungsfahrbahn nach Beendigung der Arbeiten vor Ort geöffnet werden. Als Brandauslöser kann ein technischer Defekt vermutet werden. Quelle: Polizei