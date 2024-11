Veröffentlicht am 4. November 2024 von wwa

FÜRTHEN – Unbekannter Täter besprüht geparkten PKW in Fürthen

Zwischen den Abendstunden des 02. November 2024 und dem frühen Morgen des 04. November 2024 kam es in der Siegstraße in Fürthen zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti an einem abgestellten PKW. Die Unbekannten haben einen roten Dacia Logan ringsherum mit einer hellgrauen Sprühfarbe beschmiert. Potenzielle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 oder per E-Mail unter pialtenkirchen@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei