Veröffentlicht am 4. November 2024 von wwa

REGION – Startschuss für Westerwälder Holztage 2025 im Kreis Neuwied – Regionalinitiative „Wir Westerwälder“ veranstaltet 3. Westerwälder Holztage – Erstes Treffen der Arbeitsgruppe für Großveranstaltung bei van Roje in Oberhonnefeld-Gierend vom 27. – 29. Juni 2025

Die Westerwälder Holztage 2025 finden im kommenden Jahr vom 27. bis 29. Juni 2025 auf dem Gelände der Firma van Roje in Oberhonnefeld-Gierend (Kreis Neuwied) statt. Dabei werden wieder die Vielfalt und Bedeutung des Rohstoffs Holz für die Region Westerwald in den Fokus gestellt. Zu einem ersten Arbeitstreffen traf sich nun das Orga-Team.

Zu Beginn des Treffens begrüßte der Neuwieder Landrat Achim Hallerbach stellvertretend für seine Landratskollegen Dr. Peter Enders (Altenkirchen) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis), die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und betonte die zentrale Rolle des nachhaltigen Wirtschaftens mit Holz für die Region. Die Westerwälder Holztage ist eine Plattform, um den Dialog zwischen Holz- und Forstwirtschaft, Handwerk, Industrie und der breiten Öffentlichkeit zu fördern.

In der Sitzung wurden erste Planungen besprochen, die Gestaltung der Veranstaltungsfläche auf dem Firmengelände des Holzsägewerks van Roje, die Themenschwerpunkte und Partner aus der Holzbranche, das Rahmenprogramm und geplante Marketing-Aktivitäten. Auch die Einbindung lokaler Schulen und Bildungseinrichtungen steht auf der Agenda, um jungen Menschen die Bedeutung des Holzes als nachhaltigen Werkstoff näherzubringen.

„Wir freuen uns, dass wir wieder so viele engagierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer für unsere Arbeitsgruppe zur Vorbereitung dieser Großveranstaltung gewinnen konnten. Die Westerwälder Holztage 2025 werden eine großartige Gelegenheit sein, den Rohstoff Holz in all seinen Facetten zu präsentieren und die Bedeutung für unsere Region Westerwald zu unterstreichen“, erklärte Landrat Achim Hallerbach. Foto: Myriam Hatzmann

Foto: (v.l.): Steven Effertz (Sauer Verkehrssicherung), Achim Braasch (Ortsbürgermeister Oberraden), Hans-Werner Breithausen (Bürgermeister der VG Rengsdorf-Waldbreitbach), Johannes Kern (stellv. Obermeister Zimmerer-Innung Rhein-Westerwald), Landrat Achim Hallerbach (Kreis Neuwied), Markus Heckmann (Sauer Verkehrssicherung), Fabian Lanio (stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Straßenhaus), Kristina Janke-Bruch (Holzwerke van Roje GmbH & Co. KG), Holger Drees (Ortsbürgermeister Straßenhaus), Holger Kurz (Brand- und Katastrophenschutzinspekteur, Neuwied), Sandra Köster (Wir Westerwälder) Jörg Hohenadl (WFG Neuwied), Peggy Stüber (WiFo Rengsdorf-Waldbreitbach), Irmgard Schroer (Geschäftsführerin Naturpark Rhein-Westerwald), Gerhard Willms (Forstamt Dierdorf), Harald Berndt (Ortsbürgermeister Oberhonnefeld-Gierend).