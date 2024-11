Veröffentlicht am 4. November 2024 von wwa

KIRCHEN – Wohnzimmerkonzert mit itzend am Samstag, 09. November 2024

Nach dem großen Erfolg im März ist das Akustikduo itzend aus Siegen ein weiteres Mal zu Gast im Vintage Kontor. In der gemütlichen Atmosphäre des Vintage Kontor rockt itzend wieder den Laden: Oldies, erdige Klassiker der Rock- und Pop Geschichte mit Schwerpunkt der 50er, 60er und 70er Jahre, sowie manches gehören in das Repertoire der beiden Künstler Karl-Heinz Dentler – Gesang, Gitarre und Torsten Krebs – Gesang, Cajon. „itzend“ heißt auf siegerländisch jetzt! Und genau so meinen die beiden Herren es auch, wenn sie loslegen. Die Beiden Künstler lieben was sie tun, und genau das überträgt sich auch auf das Publikum.

Authentisch und überzeugend bringt das Duo itzend 100% handgemachte Musik zum Besten. Gute Laune und eine tolle Atmosphäre verspricht das Konzert im Vintage Kontor. Die Reihe Wohnzimmerkonzerte hat im Vintage Kontor mittlerweile Tradition, und die Konzerte und Events haben bereits eine breite Fangemeinde. Veranstaltungsort ist Vintage Kontor, in der Hauptstraße 17, in 57548 Kirchen. Einlass ist ab 18 Uhr und Beginn 19 Uhr. Der Eintritt ist (fair) frei wählbar, es geht am Ende des Konzertes ein Hut für die Gage der Künstler durch die Reihen. Vor Ort gibt’s Kaltgetränke. Parkplätze sind ebenfalls vor der Tür.