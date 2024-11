Veröffentlicht am 4. November 2024 von wwa

WISSEN – Zweite Luftgewehrmannschaft des Wissener SV mit perfektem Saisonstart in der Rheinlandliga

Die zweite Luftgewehrmannschaft des Wissener SV ist erfolgreich in die Rheinlandliga-Saison gestartet. Im nahe der holländischen Grenze zu Venlo gelegenen Nettetal standen für das Team des Wissener SV die Auftaktduelle gegen die gastgebenden SpSch Niersland und die PSS Inden-Altdorf II auf dem Plan.

Die Mannschaft des Wissener SV ging in beiden Duellen in der Besetzung Benedikt Mockenhaupt, Julia Neuhoff, Thomas Brucherseifer, Nico Masjoshusmann und Melina Wendler an den Start.

Am Ende der ersten Partie gegen die SpSch Niersland stand aus Wissener Sicht ein 3:2-Sieg, bei dem Benedikt Mockenhaupt mit starken 394 Ringen auf Position eins herausstach. Die übrigen Punkte holten Nico Masjoshusmann (386 Ringe) und Melina Wendler (388 Ringe). Der Gesamtringzahl der Mannschaft lag bei 1.930 Ringen.

Gegen die PSS Inden Altdorf II zeigte sich ein ähnliches Bild. Auch hier lautete das Endergebnis 3:2 für den Wissener SV. Punktsieger waren diesmal Benedikt Mockenhaupt (396 Ringe), Julia Neuhoff (385 Ringe) und Melina Wendler (387 Ringe). Bei der Gesamtringzahl konnte sich das Team nochmals auf 1.937 Ringe steigern.

Am Ende des ersten Wettkampfwochenendes standen zwei Auftaktsiege mit sehr guten Einzelergebnissen, die zuversichtlich auf den weiteren Saisonverlauf blicken lassen!