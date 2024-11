Veröffentlicht am 4. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Punktspiel der Seniorenmannschaft des Badminton Club Altenkirchen

Am Sonntag, den 03. November 2024, trat die Seniorenmannschaft des BC Altenkirchen gegen den BC Westerwald II an. Nach längerer Spielpause traten im ersten Herrendoppel Colin Thiel und Nicky Abegunewardene an. In zwei engen Sätzen mussten sie sich mit 21:19 und 21:16 geschlagen geben. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen gab es im zweiten Herrendoppel. Daniel Berker und Mathias Wiedenmann konnten im dritten Satz ihre Nerven aus Stahl unter Beweis stellen und gewannen in Verlängerung mit 21:23. Da die Mannschaft leider nur mit einer Dame antreten konnte, ging das Damendoppel kampflos an das gegnerische Team. Auch im Dameneinzel konnte Desiree Kinner gegen ihre weitaus erfahrenere Gegnerin kein Punkt ergattern. Die drei Herreneinzel, gespielt von Colin, Daniel und Mathias, zeigten vielversprechende Sätze und spannende Ballwechsel, doch gingen an den BC Westerwald II. Nicky und Desiree traten als eingespieltes Duo im Mixed an. Hier konnten sie mit 11:21 und 14:21 punkten und sorgten für einen 6:2 Endstand.

Von der Niederlage lässt sich unsere Mannschaft nicht unterkriegen. Jede Begegnung geht auch mit Erfolgserlebnissen einher und durch jede Herausforderung wächst das Team. Wir sind auf die Rückrunde gespannt und hoffen das Spiel umzudrehen.

Foto: hinten von links: Mathias Wiedenmann, Desiree Kinner und Nicky Abegunewardene – vorne von links: Colin Thiel und Daniel Berker