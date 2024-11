Veröffentlicht am 4. November 2024 von wwa

WISSEN – Passend zum Einstieg in die schönste Zeit des Jahres lädt die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen am ersten Adventssonntag zu ihrem Adventskonzert ein.

Die Besucher erwartet neben klassischen Adventsliedern ein breites Spektrum an weihnachtlichen Melodien, die musikalisch auf die Weihnachtszeit einstimmen. Unter der Leitung von Kapellmeister Christoph Becker hat das Orchester Stücke vorbereitet, die Herz und Gemüt ansprechen. Besonders hervorzuheben ist die darbietende Violinistin Johanna Melchiori, die das Publikum mit ihrer eindrucksvollen Interpretation von „Schindlers Liste“ faszinieren wird.

Neben „Schindlers Liste“ werden die Konzertbesucher aber auch weitere berührende Melodien erleben. Darunter die kleine Adventsfantasie „Mentis“, die mit ihren harmonischen Klängen zum Träumen einlädt, sowie „May the Road Rise“ – ein traditioneller irischer Segenswunsch in Form einer Ballade für Solo-Violine und Blasorchester, der Hoffnung und positive Wünsche vermittelt.

Das Konzert ist mit seinen traditionellen, klassischen, aber auch modernen Stücken eine abwechslungsreiche musikalische Auszeit, bei der man den Alltag vergessen kann.

Beginn des Adventskonzerts am 01. Dezember ist um 16 Uhr in der Kirche St. Katharina in Schönstein. Karten im Vorverkauf gibt es zum Preis von 10 Euro in der Buchhandlung „der buchladen“ sowie bei allen aktiven Musikerinnen und Musikern.