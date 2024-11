Veröffentlicht am 4. November 2024 von wwa

REIFERSCHEID – Sankt-Martinsumzug in Reiferscheid

Der Reiferscheider Sankt Martins Umzug findet am Samstag, 09. November 2024, statt! Treffpunkt ist um 18:00 Uhr die Bushaltestelle am Dorfplatz, bei Regen trifft man sich am Gefrierhäuschen. Die Teilnehmer freuen sich sehr über viele mit Lichtern geschmückte Häuser entlang des altbekannten Weges. Zum Abschluss finden sich die Teilnehmer am Martinsfeuer ein und feiern ein stimmungsvolles Martinsfest.