Veröffentlicht am 6. November 2024 von wwa

ORFGEN – Einladung zur St. Martinsfeier in Orfgen

Der St. Martinszug in Orfgen findet in diesem Jahr am Samstag, 16. November 2024 statt. Alle Kinder, Eltern und Großeltern sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit St. Martin, gesungenen Liedern und Laternen durch das Dorf zu ziehen. Hierzu treffen man sich ab 17:00 Uhr am Kreisel in Hahn. Von dort startet der Umzug zum Orfgener Steinbruch. Dort sind ab 18:30 Uhr alle Orfgener zu Weckmann und weiteren Leckereien eingeladen. Es wäre toll, wenn viele Häuser und Vorgärten entlang der Strecke mit Lichtern geschmückt wären. Für die Weckmannbestellungen wird bis zum Sonntag, 10. November 2024 um Rückmeldung gebeten, ob ihr an der Martinsfeier teilnehmt. Anmeldung bei Niklas Kleefisch 0170-44 04 082 und Elke Flöhr 0151-75 06 71 84. Bitte bringt für die Getränke eigene Tassen und Becher mit.