Veröffentlicht am 5. November 2024 von wwa

HELMENZEN – St. Martin in Helmenzen

Helmenzer und Oberölfener Kinder, am Sonntag, 10. November, ab 17:30 Uhr findet zu St. Martin wieder der Martinsumzug statt. Treffpunkt ist der Parkplatz am „Westerwälder Hof“. Die Wegstrecke: Westerwälder Hof – Zum Galgenberg – Stückgarten – Bornenweg – Hohlweg – Altenkirchener Weg – Im Heiter – Gartenweg. Die Kinder freuen sich, wenn möglichst viele Anwohner dieser Straßen ihre Häuser und Gärten mit Lichtern und Laternen schmücken. Der Laternenumzug klingt gemeinsam auf dem Sportplatz am wärmenden Martinsfeuer und gewohnter Verpflegung für Klein und Groß gemütlich aus. Für jedes Kind gibt es, wie immer, einen Weckmann. Timo Herrmann, Ortsbürgermeister