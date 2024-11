Veröffentlicht am 12. November 2024 von wwa

OBERERBACH – Landfrauen wandern im Advent

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen treffen sich am Donnerstag, 12. Dezember 2024 um 14.30 Uhr am Bürgerhaus in Obererbach. Sie wandern über den Wichtelweg zur Scheune von Uta Räder. Hier gibt es weihnachtliches Gebäck und Glühwein. Danach geht es nach Dienerten. In Iris Scheune stärken sie sich mit frischer Bratwurst. Anmeldungen bis zum 20. November 2024 bei Anka Seelbach Tel.: 0171/2818065 oder per Mail an Landfrauen.ak@web.de.