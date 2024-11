Veröffentlicht am 11. November 2024 von wwa

GIELEROTH – Adventkaffee bei den Landfrauen in Gieleroth

Die Landfrauen im Bezirk Altenkirchen laden ein zum Adventkaffee am 14. Dezember 2024 ins Bürgerhaus nach Gieleroth. Ab 14.30 Uhr lassen sie das Jubiläumsjahr bei Kaffee und Kuchen gemütlich ausklingen. Anmeldung bis 20. November 2024 bei Anka Seelbach Tel.: 0171/2818065 oder per Mail an Landfrauen.ak@web.de.