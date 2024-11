Veröffentlicht am 9. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Haus Felsenkeller bietet weiter die gesundheitsfördernde FELDENKAIS-Methode in einem Schwerpunktworkshop an.

Am 28. August begann der letzte Kurs und durch großes Interesse gibt es nun einen Schwerpunktworkshop. Die Methode schult die Empfindungsfähigkeit für sich selbst in der Bewegung. Das feinere Wahrnehmen im Bezug zum Boden und zur Schwerkraft eröffnet die Fähigkeit, mit Varianten von Bewegungsabläufen zu experimentieren. So können bessere Bewegungen gefunden werden – »besser« im Sinne von angenehmer, leichter, freudvoller. Mit der Zeit entwickelt sich eine größere Balance zwischen aktivem, absichtsvollem Tun und Geschehen-Lassen – im Denken, Fühlen und Handeln. Grundsätzliche Prinzipien dabei sind: Langsamkeit (damit man eine Chance hat wahrzunehmen); kein Vergleich mit anderen; keine Bewertungen von falsch oder richtig; Akzeptieren von dem, wie es im Moment ist; den eigenen Ehrgeiz und Anspruch zügeln zugunsten eines wertschätzenden Umgangs mit sich selbst und anderen. Annette Reissmann führt in diesem Workshop in die besonders wichtige und beanspruchte Wirbelsäule und deren Beweglichkeit ein. Wer in diesem Bereich speziell die Wahrnehmung und neue Bewegungsformen lernen möchte ist hier genau richtig. FELDENKRAIS ist offen für Menschen in jedem Alter, auch ohne besondere Vorerfahrungen.

Am 17. November geht es von 10 bis 13 Uhr intensiv zur Sache. Gegen die Gebühr von 40 € können sich alle ihrer Wirbelsäule widmen oder ganz einfach in die Methode hineinschnuppern. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.