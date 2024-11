Veröffentlicht am 8. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Square Dance im Haus Felsenkeller – Ab dem 16. November gibt es einen Kurs

Nach einem überaus erfolgreichen Schnupperworkshop hat das Bildungsteam im Haus Felsenkeller nun mit „Square Dance – Basic 1“ den idealen Grundlagenkurs im Programm – für alle, die Feuer gefangen haben und mehr wollen.

Square Dance mischt Elemente aus verschiedenen Volkstänzen diverser Gruppen, die in die USA eingewandert sind. So ist der Tanz, wie auch die Kultur der USA, eine Mischung aus verschiedenen Traditionen und Herkunftsländern. Es wird in Gruppen zu je vier Paaren getanzt, die zu Beginn an den vier Seiten eines Quadrats (engl.: square) stehen. Meist tanzen mehrere solcher Squares gleichzeitig, aber unabhängig voneinander. Die zu tanzenden Figurenfolgen werden passend zur Musik durch Ansagen (Calls) eines Callers gesprochen oder gesungen vorgegeben. Das Ganze ist leicht in seinen Grundzügen zu erlernen und viel wichtiger noch: es macht richtig Spaß. Es wird eine bunte Mischung unterschiedlicher Musik geben, sodass für jede*n etwas dabei ist. Man braucht keine besondere Vorerfahrung oder körperliche Fitness, es reicht der Spaß an Bewegung, am Tanzen und eine normale körperliche Konstitution. Wer einsteigen möchte, ist hier genau richtig.

Es wird das standardisierte Set der Basic-Figuren gelernt. Dieser Kurs ist der Einstieg in das Erlernen vieler interessanter Figuren und die Grundlage für weitere Kurse. Hier kann man sich von einem charismatischen Caller mitreißen lassen und sich den Weg zu einem langen Square Dance-Vergnügen eröffnen. Vielleicht lässt sich eine eigene Altenkirchener Gruppe auf die Beine stellen.

Immer samstags, ab dem 16. November bis zum 14. Dezember, immer von 14 bis 16:30 Uhr, können Interessierte gegen die Gebühr von 95 € an den fünf Terminen teilnehmen. Information und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 oder unter www.haus-felsenkeller.de.