3. November 2024

NEUSTADT – Diebstahl eines E-Bikes in Neustadt (Wied)

In der Nacht zwischen Freitag auf Samstag wurde in Neustadt/Wied, Ortsteil Funkenhausen, ein hochwertiges E-Bike aus einem Unterstand entwendet. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke „Bulls“. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Quelle: Polizei