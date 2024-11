Veröffentlicht am 3. November 2024 von wwa

BENDORF – Jugendlicher alkoholisiert mit Fahrrad in Bendorf unterwegs

Nach Streitigkeiten an der Wohnanschrift, wurde ein 16-jähriger Jugendlicher am frühen Sonntagmorgen, durch eine Streife der Polizei Bendorf, im Bereich Engerser Landstraße mit einem Fahrrad, unsicher fahrend, angetroffen. Der Jugendliche stand stark unter Alkoholeinfluss. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut einer Erziehungsberechtigten entlassen. Quelle: Polizei