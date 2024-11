Veröffentlicht am 3. November 2024 von wwa

LINZ – Offener Austausch bei der SPD Linz – drängende Fragen und akute Sorgen

Beim geselligen Abend der Linzer SPD im Café-Restaurant am Markt wurden am Freitag, drängende Fragen der Zeit besprochen. Der Vorsitzende des Ortsvereins, Ulrich Bieber, ermunterte die Anwesenden mit gezielten Leitfragen zu einem offenen Austausch. Im Fokus standen die großen Krisen – von den Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten bis hin zu den Herausforderungen der Migration, der wirtschaftlichen Zukunft und des Klimawandels. Wie reagiert Deutschland? Was muss die EU ändern? Welche Rolle spielt dabei die Sozialdemokratie?

Auch die Rolle Deutschlands in einer militarisierten Welt, die zunehmend Autokraten und Extrempositionen sieht, gab Anlass zur Diskussion. Viele Teilnehmende teilten ihre Bedenken zur Zukunft der Demokratie und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Diskussionsrunde bot Raum für unterschiedliche Perspektiven, aber keine leichten Antworten.

Am Ende waren sich alle einig: „Der Austausch hat uns wirklich gutgetan. Wir konnten nicht nur unsere Sorgen artikulieren, sondern auch über Lösungsansätze reden.“ So lautete das Fazit des Abends. Foto: Ulrich Bieber.

Foto: Linzer SPD zeigt sich offen und diskussionsfreudig.