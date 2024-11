Veröffentlicht am 3. November 2024 von wwa

VETTELSCHOSS – Höchste RKK-Auszeichnung an Hiltrud Sprenger vom TC Rot-Weiß Vettelschoß.

Das war eine riesige Überraschung für die Vollblut-Karnevalistin Hiltrud Sprenger vom TC Rot-Weiß Vettelschoß: Sie wurde im Rahmen des Vereins-Oktoberfestes von Erwin Rüddel, dem Bezirksvorsitzenden der Rheinische Karnevals-Korporationen e.V. (RKK), für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement mit der höchsten RKK-Auszeichnung, dem RKK-Ehrenorden in Gold mit Brillanten am Rand und Mittelteil, gewürdigt und geehrt.

Seit der Session 1981/82 bis in dieses Jahr hinein, war die Geehrte über 43 Jahre kontinuierlich als 1. Vorsitzende im Tanzcorps Rot-Weiß Vettelschoß aktiv. Leider musste sie von diesem Amt aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten. Sie bleibt dem Verein aber weiterhin als Ehrenvorsitzende verbunden.

Der RKK-Bezirksvorsitzende erinnerte daran, dass die Karnevalsaktive bis 2016 erfolgreich das Tanzcorps Rot-Weiß trainierte, das sich während dieser Zeit folgende Titel ertanzte: 11mal Deutscher Meister, 10mal Europa Meister und zweimal Weltmeister im „Gardetanz mit Paaren“. „Sie knüpfte erfolgreich internationale Kontakte und hat es so geschafft im Jahr 1997 mit ihrem Tanzcorps nach Atlanta in die USA zu fliegen. Weiterhin reiste unter ihrer Ägide der TC Rot-Weiß sechsmal zum befreundeten Carnevals Club Calpe (CCC) nach Spanien an die Costa Blanca“, lobte anerkennend Erwin Rüddel.

Nicht unerwähnt blieb, dass Hiltrud Sprenger über 35 Tänze kreiert und mit den Tänzerinnen und Tänzern einstudiert, weit mehr als hundert Turniere bestritten, über 200 Mädchen und Jungen trainiert, diese bei mehr als 1.000 Auftritten begleitet sowie betreut hat und dafür weit über 10.000 Stunden ihrer Freizeit investiert hat. Darüber hinaus schneidert sie bis heute mit viel Herzblut die Uniformen für Garde und hat dabei stets ein offenes Ohr für jedwede Belange.

Unvergessen ist auch, dass Hiltrud Sprenger Obermöhn und Conférencieuse vom Möhnenclub „Zuckerklümpchen“ war, aus dem im Jahr 1968 das TC Rot-Weiß entstand und zwischen denen noch heute auf eine sehr enge Verbindung besteht, sowie dass die dekorierte Karnevalistin aufgrund ihres ehrenamtlichen Engagements vom seinerzeitigen Bundespräsidenten Joachim Gauck geehrt und dass sie bei der Handwerkskammer Koblenz mit der Verdienstmedaille des Landes ausgezeichnet wurde.

„Liebe Hiltrud, durch dein engagiertes und erfolgreiches ehrenamtliches Engagement, bist du ein Vorbild für uns alle. Dein mit Freude verbundener Einsatz und deine Schaffenskraft sind absolut beispielgebend und für den Zusammenhalt unseres Gemeinwesens unverzichtbar. Deshalb mag die dir nun verliehene höchste RKK-Auszeichnung ein erinnerndes Beispiel des großen Dankes und der Anerkennung deiner wertvollen Verdienste sein“, bekräftige Erwin Rüddel unter großem Beifall. Foto: Sarah Rüddel