Veröffentlicht am 3. November 2024

KOBLENZ – Tag der Forschung an der Hochschule Koblenz begeisterte mit vielseitigem Programm

Am 29. Oktober 2024 fand der „Tag der Forschung“ an der Hochschule Koblenz auf dem Campus in der Konrad-Zuse-Straße 1 statt. Die Veranstaltung, die ein neu konzipiertes und vielseitiges Programm bot, ermöglichte den Teilnehmenden, in direkten Austausch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Promovierenden sowie Gästen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zu treten.

Begrüßt wurden die zahlreichen Teilnehmenden von Prof. Dr. Karl Stoffel, Präsident der Hochschule Koblenz und Prof. Dr. techn. Antje Liersch, Vizepräsidentin Forschung an der Hochschule Koblenz. In seiner Eröffnungsrede betonte Prof. Dr. Karl Stoffel die Bedeutung der Vernetzung von Wissenschaft und Praxis: „Der Tag der Forschung bietet eine einmalige Gelegenheit, die Innovationskraft der Hochschule Koblenz zu erleben und gemeinsam Zukunftsthemen voranzutreiben.“ Prof. Dr. Anje Liersch hob die Rolle der angewandten Forschung hervor: „Unsere Forschungsprojekte spiegeln nicht nur die gesellschaftlichen Herausforderungen wider, sondern bieten auch konkrete Lösungen für die Praxis.“

Den Auftakt der Veranstaltung bildete eine inspirierende Keynote von Prof. Dr.-Ing. Holger Schüttrumpf von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen. In seinem Vortrag betonte er: „Die Zukunft der Forschung liegt in der interdisziplinären Zusammenarbeit und der Fähigkeit, über Grenzen hinweg zu denken.“ Anschließend folgte eine Podiumsdiskussion zum Thema „Räume der Zukunft“, die von Prof. Peter Thomé moderiert wurde. Hier diskutierten Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen über innovative Konzepte und die Gestaltung der Lebensräume von morgen.

Im Anschluss präsentierten Forscherinnen und Forscher der Hochschule Koblenz einige Forschungsideen in kurzen Pitches. Ein weiterer Höhepunkt war die Postersession der Promovierenden und die Stände der Forschungsgruppen, die einen tiefen Einblick in die Vielfalt der Forschungsaktivitäten an der Hochschule boten. Interessierte Besucherinnen und Besucher konnten sich hier über laufende Projekte informieren und die besten Poster bewerten.

Am Nachmittag fanden zahlreiche Fachvorträge von Professorinnen und Professoren der verschiedenen Fachbereiche der Hochschule statt. Diese deckten ein breites Themenspektrum ab, von den neuesten Entwicklungen in der Robotik bis hin zu nachhaltigen Bauweisen und Digitalisierung im Bildungsbereich.

Besondere Aufmerksamkeit erhielten auch die Speed-Dating-Sessions, die einen intensiven Austausch zwischen Forschenden ermöglichten. Hier konnten in kurzen Gesprächen gemeinsame Interessen und Schnittstellen entdeckt werden, um den Grundstein für zukünftige Kooperationen zu legen.

Die Workshops und Laborführungen rundeten das praxisorientierte Programm ab. Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten hier einen hautnahen Einblick in aktuelle Forschungsprojekte der Hochschule und erlebten, wie theoretisches Wissen in praktische Anwendungen umgesetzt wird. Technologien wie Künstliche Intelligenz oder Robotik konnten in den Laboren direkt erfahrbar gemacht werden.

Der „Tag der Forschung“ an der Hochschule Koblenz war eine ideale Plattform für alle, die sich für wissenschaftliche Entwicklungen und innovative Projekte interessieren. Die Veranstaltung richtete sich an Forschende, Unternehmen und Politikvertretungen und bot zahlreiche Möglichkeiten zur Vernetzung und zum Austausch. Weitere Informationen zum „Tag der Forschung“ sowie zu den vorgestellten Projekten und Forschungsthemen finden Sie unter https://www.hs-koblenz.de/forschung/tag-der-forschung.