Veröffentlicht am 3. November 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Übersicht für die schönsten Zeiten des Jahres – Freizeitplaner 2025 für Stadt und Kreis Neuwied: Vereine können Angebote online einreichen

Freizeit ist bekanntlich die schönste Zeit des Jahres. Damit Kinder und Jugendliche in Neuwied und Umgebung diese Zeit auch gut, also sinnvoll, nutzen können, bieten Landkreis und Stadt Neuwied auch für das Jahr 2025 einen gemeinsamen Online-Freizeitplaner an. Bis zum 30. November 2024 besteht für Vereine die Möglichkeit, ihre Angebote online einzureichen.

Im Freizeitplaner wird eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten, Feriencamps, Musikveranstaltungen, Kreativ- und Sport-Workshops sowie Tagesausflüge, Stadtrandfreizeiten und offene Treffs übersichtlich erfasst. Um den Planer mit Leben zu füllen, sind alle Vereine und Anbieter von Freizeitangeboten eingeladen, der Kreisjugendpflege Neuwied ihre fest geplanten Veranstaltungen für das kommende Jahr bis zum 30. November 2024 mitzuteilen. Veröffentlicht wird die Freizeit-Übersicht dann am 2. Januar 2025 auf der Webseite des Landkreises www.kreis-neuwied.de.

Der Planer umfasst wie in den Vorjahren Veranstaltungen und Freizeiten, die nicht nur in den Ferien, sondern auch außerhalb stattfinden. Ebenfalls enthalten ist ein Adressteil für Vereine und Verbände. Die Meldung von Angeboten, die keine Vereinsmitgliedschaft erfordern, erfolgt über spezielle Online-Formulare, die auf www.kreis-neuwied.de verfügbar sind. Für jedes Angebot muss ein separates Formular ausgefüllt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Angebote mit Bildern oder Pressemitteilungen zu bewerben, die per E-Mail an freizeitplaner@kreis-neuwied.de gesendet werden können. Weitere Informationen sind bei der Kreisjugendpflege Neuwied, Telefon 02631 803 442, oder beim städtischen Kinder- und Jugendbüro, Telefon 02631 802 170, erhältlich.