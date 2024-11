Veröffentlicht am 3. November 2024 von wwa

FLAMMERSFELD – Errichtung einer Schnelladesäule am Bürgerhaus in Flammersfeld

Die Neugestaltung der Außenanlagen des Bürgerhauses in Flammersfeld sind in vollem Gange. Die Gestaltung der Parkfläche ist bereits abgeschlossen. Erfreulicherweise hat die Firma amperio GmbH sowie die Slate Mobility GmbH & Co KG in Kooperation mit der Ortsgemeinde Flammersfeld zwei Stellplätze mit einer HPC-Schnelladesäule mit einer Leistung von bis zu 300 kW ausgestattet, sodass nun auch in Flammersfeld ein Ladesäulenangebot für Bürger und Bürgerinnen besteht.

Slate Mobility GmbH & Co KG fungiert hierbei als Investor und Eigentümer der Ladestation. Die amperio GmbH übernahm die Aufgabe der Planung und des Baus und wird zukünftig die Betreuung der Ladestation übernehmen.

Der Parkplatz ist seit dem 01. November 2024 für den öffentlichen Verkehr geöffnet. An der Ladesäule kann mit dem Smartphone, mit der Kredit-/Bankkarte oder auch mit der RFID-Ladekarte bezahlt werden. Die zulässige Park- und Ladedauer der Stellplätze der Ladesäule ist auf maximal zwei Stunden begrenzt. Foto: VG AKFL