Veröffentlicht am 2. November 2024 von wwa

GÜLLESHEIM – Güllesheim hat einen Dorf- und Grillplatz

Die offizielle Einweihung des Güllesheimer Dorf- und Grillplatz war gut besucht. Ortsbürgermeister Peter Humberg begrüßte zahlreiche Gäste. Neben dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld Fred Jüngerich war, als Vertreterin des Leader-Programms, Marion Gutberlet erschienen.

Der Dorf- und Grillplatz konnte, so Humberg, nur mit der Unterstützung aus dem Leaderprojekt errichtet werden. Die Kosten betragen rund 80.000 Euro, von denen die Gemeinde 24.000 Euro trägt, so Humberg in seiner kurzen Rede. Der Platz wurde mit einem Toilettencontainer und einer gepflasterten Fläche versehen. Zusätzlich wurden ein großer Grill sowie eine Sitzecke angeschafft. Humberg hob die Bedeutung eines solchen Platzes für die Nutzung durch Schulen, Vereine und Jugendliche hervor. Auch ein solcher Platz sorgt für Zusammenhalt im Dorf, ist Humberg überzeugt. Das gesamte Areal ist, so die Verantwortlichen, ideal für Kinder und Jugendliche.

Marion Gutberlet brachte die Grüße des Leader-Projekts zum Ausdruck. Bürgermeister Fred Jüngerich brachte die guten Wünsche der Verwaltung und des VG-Rates zum Ausdruck. Auch Jüngerich sieht in solchen Aktionen die Gemeinschaft und den Zusammenhalt in den Ortsgemeinden gestärkt. Er brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass dieser Platz in der Zukunft zu einem „Mittelpunkt“ des Ortes werden würde.