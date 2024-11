Veröffentlicht am 2. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisheimatverein hat Auflösung beschlossen

Der Heimatverein des Kreises Altenkirchen hat seine Auflösung beschlossen. Damit geht eine wichtige Ära in der Kreisgeschichte nach 75 Jahren zu Ende. In mehreren Versammlungen hatten sich nicht mehr genügend Vorstandsmitglieder gefunden. So sah die Mitgliederversammlung letztlich keine Möglichkeit mehr, die Vereinsarbeit fortzusetzen und fasste einstimmig den Auflösungsbeschluss. Zuvor war Vereinsvorsitzende Betty Berg-Bronnert aus Kirchen noch einmal kurz auf die Vereinsgeschichte eingegangen.

Der Heimatverein wurde im Oktober 1949 in Wissen gegründet, nachdem zuvor in Altenkirchen ein vorbereitendes Treffen stattgefunden hatte. Zunächst veröffentlichte man heimatkundliche Publikationen als Zeitungsbeilage, ehe für 1958 der erste Kreis-Heimatkalender herausgegeben wurde. Er wurde später in Heimatjahrbuch des Kreises Altenkirchen und seiner Nachbargebiete umbenannt.

Bereits vor drei Jahren sah der Heimatverein sich nicht mehr in der Lage, das Jahrbuch herauszugeben. Deshalb wird es seitdem von der Kreisverwaltung Altenkirchen verlegt. Im Laufe der letzten 75 Jahre hat der Heimatverein auch sonstige Publikationen veröffentlicht. Bekannt ist vor allem das Buch „Lebensbilder“, in dem bedeutende Persönlichkeiten vorgestellt werden. Viele weitere Veröffentlichungen wurden mitfinanziert.

Zuletzt konnte der Kreis-Heimatverein noch eine größere Summe für die Finanzierung eines Films über den Kreis Altenkirchen bereitstellen, der in einigen Monaten fertiggestellt sein soll. Für die weitere Abwicklung wählten die Versammlungsteilnehmer Uwe Bronnert aus Kirchen und Konrad Schwan aus Kausen zu Liquidatoren. Vorgesehen ist noch ein letztes Treffen der Vereinsmitglieder am 3. Dezember in Altenkirchen. Dann soll bei der traditionellen Adventsfeier Abschied genommen werden.