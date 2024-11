Veröffentlicht am 3. November 2024 von wwa

MARIENRACHDORF – Pflegedienst Natürlich steht im Finale für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Gesundheit

Die Initiative Zukunft Pflegebauernhof des „Pflegedienst Natürlich“ in Marienrachdorf (Westerwaldkreis) ist als Finalist für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Gesundheit in der Kategorie „Versorgung gestalten“ nominiert. Der Preis würdigt Vorreiter der Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen und wird von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis, der BARMER und der von Dr. Eckart von Hirschhausen gegründeten Stiftung Gesunde Erde – Gesunde Menschen in diesem Jahr erstmals verliehen. Die Preisverleihung findet am 29. November 2024 beim Deutschen Nachhaltigkeitstag in Düsseldorf statt.

„Zukunft Pflegebauernhof verbindet Landwirtschaft und Pflege“

Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der BARMER in Rheinland-Pfalz und im Saarland, sagt: „Zukunft Pflegebauernhof verbindet Landwirtschaft und Pflege und schafft damit ein neues Angebot für das betreute Leben im Alter sowie ein neues Geschäftsmodell für kleine Höfe. Das Leben in der Natur mit Tieren, sowie Aufgaben im landwirtschaftlichen Betrieb fördern Gesundheit und Lebensfreude.“ Das Modell werde als Pilotprojekt umgesetzt und solle auf weitere Höfe übertragen werden.

„Nominierung ist große Ehre und zugleich Motivation“

Guido Pusch, Geschäftsführer bei Pflegedienst Natürlich, sagt: „Der Einzug in die Finalrunde des Deutschen Nachhaltigkeitspreises erfüllt uns mit Stolz. Die Nominierung bestätigt unser Engagement im Pflegebereich und spornt uns an, weiterhin entschlossen an innovativen Lösungen zu arbeiten.“ Dass die Arbeit der Initiative Zukunft Pflegebauernhof über den Westerwald, Rheinland-Pfalz, Deutschland und Europa hinaus im asiatischen und arabischen Raum wahrgenommen werde, sei eine große Ehre und zugleich Motivation, das Projekt weiter erfolgreich voranzutreiben.

Deutscher Nachhaltigkeitspreis Gesundheit drei Kategorien

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis Gesundheit wird in den drei Kategorien „Versorgung gestalten“, „Gesundheit stärken“ und „Umwelt schützen“ verliehen. Die Kategorie „Versorgung gestalten“, in der die Initiative Zukunft Pflegebauernhof nominiert ist, bezieht sich auf Initiativen und Projekte im Bereich der Daseinsvorsorge, die durch Gestaltung effizienter Strukturen und Prozesse zu mehr ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit in der Gesundheitsversorgung in Deutschland beitragen. Mehr Infos: www.nachhaltigkeitspreis.de/wettbewerbe/gesundheit und www.barmer.de/nachhaltigkeitspreis.