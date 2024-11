Veröffentlicht am 2. November 2024 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Birken-Honigsessen Gestern und Vorgestern

Unter diesem Titel lädt die KAB St. Elisabeth Birken-Honigsessen in Kooperation mit dem Bildungswerk der Erzdiözese Köln zum Bilderabend mit Herrn Erhard Böhmer ein. Der Vortrag findet am Dienstag, dem 12. November 2024 um 19.00 Uhr im Konferenzraum des kath. Pfarrheimes in Birken-Honigsessen statt.