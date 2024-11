Veröffentlicht am 1. November 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Neues Geschäft: „Digi Change“ belebt die Fußgängerzone – Oberbürgermeister Jan Einig und Citymanagerin wünschen den beiden Agenturinhabern viel Erfolg – Spannendes Geschäftsfeld

Die Neuwieder Fußgängerzone hat ein neues Geschäft: „DC / Digi Change“ hat kürzlich in der Mittelstraße seine Türen geöffnet. Zum Start schauten Oberbürgermeister Jan Einig und Citymanagerin Michaela Ullrich in der Agentur vorbei, um den beiden geschäftsführenden Gesellschaftern Anas Ouaari und Boris Kurbashyan zu gratulieren. „Es ist erfreulich, dass mit dieser Eröffnung ein weiterer Leerstand in unserer City geschlossen werden konnte und die Innenstadt von neuem Leben profitiert“, betonte Einig.

Die beiden Ingenieure und Unternehmer, die sich vor fünf Jahren in Neuwied selbstständig gemacht haben, sind mit ihrer Expertise in Marketingkampagnen für mittelständische Unternehmen deutschlandweit aktiv. Ihr Angebot umfasst maßgeschneiderte Komplettpakete, die sich vor allem an Betriebe im Handwerksbereich richten und das Ziel verfolgen, neue Kunden zu gewinnen oder gezielt Personal zu rekrutieren. „Mit DC / Digi Change setzen Anas Ouaari und Boris Kurbashyan auf innovative Lösungen im Bereich digitale Webekampagnen über soziale Medien und Google“, erklärte Michaela Ullrich. „Das ist eine wertvolle Bereicherung für Neuwied und die ansässigen Betriebe, die so professionelle Unterstützung bei der modernen Kundengewinnung erhalten.“

Für das Duo, das bis vor Kurzem ein Büro in der Engerser Straße betrieb, war der Umzug in die Fußgängerzone ein bewusster Schritt: „Wir haben uns sehr über das positive Feedback aus der Bevölkerung gefreut und hoffen, uns hier in der Stadt weiter einbringen zu können,“ so Kurbashyan und Ouaari übereinstimmend.

Oberbürgermeister Einig lobte den Unternehmergeist der beiden Neuwieder: „Ich freue mich, dass zwei junge, dynamische Männer sich entschlossen haben, diesen Schritt zu wagen. Sie sind in einem zukunftsweisenden Bereich tätig und tragen zur Vielfalt und Attraktivität unserer Innenstadt bei.“

Foto: Oberbürgermeister Jan Einig (links) und Citymanagerin Michaela Ullrich gratulierten den beiden Geschäftsführenden Gesellschaftern Anas Ouaari (2. Von links) und Boris Kurbashyan zur Neueröffnung in der Mittelstraße. Foto: Stadt Neuwied / Ulf Steffenfauseweh