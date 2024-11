Veröffentlicht am 1. November 2024 von wwa

NEUWIED – Schichtwechsel: Projekttag fördert sozialen Austausch zwischen Heinrich-Haus Neuwied und der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR

Im Rahmen des Projekttags „Schichtwechsel“ haben die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR und das Heinrich-Haus Neuwied erneut einen wertvollen Austausch initiiert. Im Rahmen des Projekts am 10. Oktober 2024 tauschten zwei Mitarbeitende beider Institutionen ihre Plätze, um ein besseres Verständnis für die Arbeitsweisen und fachliche sowie persönliche Perspektiven des jeweils anderen zu entwickeln.

Der Tag beim Heinrich-Haus begann für die Mitarbeitenden der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied mit einem herzlichen Empfang und einem gemeinsamen Frühstück. Nach dieser freundlichen Begrüßung wurden die spezifischen Aufgaben und Tätigkeiten im Heinrich-Haus vorgestellt und gemeinsam durchgeführt. So konnten die Mitarbeitenden der Abfallwirtschaft einen Einblick in die vielfältigen Tätigkeiten im Heinrich-Haus gewinnen.

„Besonders bewegt hat mich die Offenheit im persönlichen Austausch mit den Angestellten des Heinrich-Hauses. Das Projekt ‚Schichtwechsel‘ kann ich nur empfehlen – der Tag hat wirklich einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen.“, so Alexander Ploch von der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied und Projektteilnehmer.

Bei der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied war es ebenso ein wertvoller und besonderer Tag für die Teilnehmenden aus dem Heinrich-Haus. Zunächst erhielten Sie einen Einblick in die Tätigkeiten in der Abfallwirtschaft und konnten im Anschluss direkt die Arbeit selbst in die Hand nehmen. Bei einer gemeinsamen Mahlzeit ließen die Teilnehmenden des Projekttages die Aktion anschließend ausklingen.

„Der Tag bei der Abfallwirtschaft Neuwied hat mir viel Spaß gemacht. Es war toll, hinter die Kulissen zu schauen.“, berichtet Projektteilnehmer Dominik Sommers, „Es war schön, eine neue Erfahrung machen zu können. Wir wurden sehr nett aufgenommen und den Tag über begleitet“, ergänzt Projektteilnehmerin Lara Grande. „Das Projekt ‚Schichtwechsel‘ ist ein Schritt in Richtung eines inklusiven und unterstützenden Miteinanders. Es fördert nicht nur den sozialen Austausch, sondern stärkt auch das Bewusstsein für die unterschiedlichen Chancen und Herausforderungen, die in der Arbeit mit Menschen in verschiedenen Lebenssituationen liegen. Wir freuen uns darauf, die Aktion mit dem Heinrich-Haus Neuwied auch im nächsten Jahr wieder durchzuführen“, fasst Jörg Schwarz, Vorstand der Abfallwirtschaft, die gelungene Veranstaltung zusammen.