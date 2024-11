Veröffentlicht am 1. November 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Zwei PV-Anlagen verlost: Gewinner stehen fest – Kleine Balkongeräte decken großen Teil des Tagesbedarfs – Erfolgreiche SolarKreis NR-Messe in Linkenbach

Bei der Nutzung regenerativer Energien sind Klima und Umwelt die Gewinner, auf der Solarkreis-NR Messe des Landkreises Neuwied im Außerschulischen Lernort Linkenbach (ASL) wurden jetzt zwei ebenfalls glückliche Gewinner jeweiliger PV-Balkonkraftwerke ermittelt, die für eben diese regenerativen Energien stehen: Ein doppelter Gewinn in jeder Hinsicht.

Während die eine Anlage nach Gladbach geht, hat das andere Kraftwerk seinen Weg nach Rüscheid gefunden. Die 800W-PV-Anlagen für Balkon oder Garten haben es in sich: wenn eine 800W Anlage nur 6 Stunden in der Sonne steht, decken sie mit insgesamt 4,8 Kilowattstunden schon in vielen Haushalten den halben Tagesbedarf an Strom. Die Anlagen bestehen aus zwei hochwertigen Glas-Glas-Modulen mit je 445 Watt Leistung, die auch diffuses Licht besser aufnehmen können, als herkömmliche Balkon-Anlagen.

Ausgestattet sind die Modelle mit einem effizienten Wechselrichter, der den Eigenverbrauch noch auf etwa 1.157 Watt erhöhen kann, aber garantiert, dass nur die erlaubte Wattzahl ins Netz zurückfließt, wenn keine anderen Verbraucher im Haushalt eingesteckt sind. Der Sonnenertrag sowie die Kostenersparnis durch den selbstgenutzten Sonnenstrom können ganz einfach per App eingesehen werden

„Mit unserer Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt tragen wir unserer Verantwortung gegenüber Natur und Umwelt auch personell Rechnung. Mit der SolarKreis NR-Messe in Linkenbach haben Klimaschutzmanagerin Janine Sieben und Klimawandelanpassungsmanagerin Angelina Zahn eine Plattform geschaffen, um mit unseren Solarbotschaftern in den Dialog zu treten. Dies ist eine gute Option, um die Nutzung regenerativer Energien auf einer persönlichen Ebene noch populärer zu machen“, lobt Landrat Achim Hallerbach.

Bei der SolarKreis NR-Messe in Linkenbach konnten sich die Besucherinnen und Besucher bei den Solarbotschafterinnen und Solarbotschaftern aus dem Kreis umfassend über die verschiedenen Systeme und Nutzungen von Solarenergie informieren.

„Die Spanne reichte von Photovoltaik, über Solarthermie bis hin zu dem richtigen Montagematerial oder der Insellösung für die Ladung des E-Bikes“, zählt Janine Sieben auf. Wer sich über die mögliche Dimensionierung auf dem eigenen Dach Gedanken machen wollte, fand bei der Kreis-Klimaschutzmanagerin und dem kartenbasierten Online-Tool des Solarkatasters Rheinland-Pfalz entsprechende Unterstützung, um die ersten Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen machen. „Mit ein paar einfachen Eingaben können wir an fast jedem Dach im Kreis Neuwied eine Photovoltaikanlage simulieren und wissen, wie viel Ertrag hier zu erwarten wäre“, erklärt Janine Sieben. Die nächste SolarKreis NR-Messe Veranstaltung ist für Frühling 2025 geplant.

Foto: Bei der Solarkreis-NR Messe des Landkreises fanden sich Solarbotschafter und Besucher im konstruktiven Austausch vereint. Ebenfalls vor Ort: Landrat Achim Hallerbach und die Mitarbeiterinnen der Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt der Kreisverwaltung Neuwied, Janine Sieben und Angelina Zahn. Foto: Silke Läufer-Hermann.