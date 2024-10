Veröffentlicht am 30. Oktober 2024 von wwa

LAHNSTEIN – Unfallflucht in Lahnstein

In der Nacht zwischen Montag, dem 28. Oktober 2024gegen 20 Uhr und Dienstag, dem 29. Oktober 2024 gegen 13:30 Uhr, beschädigte ein Unbekannter in der Dr.-Walter-Lessing-Straße in Lahnstein beim Vorbeifahren einen geparkten PKW. Anschließend entfernte er sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Lahnstein erbittet Zeugenhinweise. Quelle: Polizei