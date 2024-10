Veröffentlicht am 30. Oktober 2024 von wwa

GRÜNSTADT – Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstem 47jährigen Mann aus Grünstadt

Seit Mittwoch, 30. Oktober 2024, wird der in der Grünstadt wohnende 47-jährige SAUDER vermisst. Er wurde letztmalig am Mittwoch um 10:30 Uhr in der MEDIAN Tagesklinik Grünstadt gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte SAUDER nicht aufgefunden werden, so dass die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird. Beschreibung: – ca. 175 cm groß – ca. 79 kg schwer – kurze dunkle Haare – kurzer Bart – bekleidet mit schwarzem Pullover und einer schwarzen Hose. Ein Foto von Herrn SAUDER findet sich hier: http://presseportal.de/blaulicht/pm/117687/5898769. Wer hat Herrn SAUDER seit Mittwoch gesehen? Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Herrn SAUDER geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359/9312-0, per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Quelle: Polizei