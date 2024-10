Veröffentlicht am 30. Oktober 2024 von wwa

SÜDLICHE WEINSTRASSE – Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermisste 89-Jährigen

Seit Dienstag, 29. Oktober 2024, wird ein 89-jähriger Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße vermisst. Er verließ gegen 11 Uhr seine Wohnanschrift. Zuletzt wurde er in Maikammer gesehen, als er zu Fuß in Richtung Ortsgemeinde Venningen unterwegs war. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er öffentliche Verkehrsmittel nutzt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, so dass die Öffentlichkeit um Mithilfe gebeten wird. Beschreibung des 89-Jährigen: – ca. 1,65 bis 1,70 m groß – Schmale Statur – Ca. 65 kg schwer – Braune Hose – Hellgraue Sommerjacke – Brillenträger – Kurze graue Haare – Halbglatze. Ein Lichtbild des Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/bsiNBJs. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06341-287-0 an die Polizei Landau zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle: Polizei