30. Oktober 2024

HACHENBURG – Zauberhaftes Schattentheater in der Stadthalle Hachenburg.

Mit ihrem Stück „Der Morgen kann warten“ ist das Theater Handgemenge am Samstag, 16. November, um 20 Uhr zu Gast in der Stadthalle.

Mit zauberhaftem filigranen Schattentheater, Schauspiel und Musik wird die Geschichte von einem alten Mann in einem Pflegeheim erzählt, der endlich einschlafen soll. Aber nicht will. Er hat Angst davor, dass seine Seele, falls er die Augen zumachen und einschlafen würde, seinen Körper verlassen könnte. So hält er sich Nacht für Nacht mit Erinnerungen wach – und bringt andere mit seiner Aufsässigkeit zum Verzweifeln. Doch der alte Mann hat noch nicht genug vom Leben, möchte noch so viel mehr erfahren. Und da es für Abenteuer nie zu spät ist, begibt er sich auf die Reise. So sieht er erstaunliche Dinge, begegnet altbekannten und überraschend neuen Wesen und erlebt intensive Gefühle. Keine Nacht wie diese!

Die Hachenburger KulturZeit, unterstützt von der Sparkasse Westerwald-Sieg, freut sich, dieses kleine Juwel, das um Verständnis für die Ängste und Sehnsüchte alter Menschen wirbt, zeigen zu können.

„Die brennenden Themen Alter und Pflegeheim wurden mit Melancholie, zartem Humor, aber insbesondere sehr viel Poesie umgesetzt.“ Vorarlberger Nachrichten.

Das Stück, das 60 Minuten ohne Pause gespielt wird, ist für alle von 7-99 Jahren geeignet.

Karten gibt es im Vorverkauf ab 22 Euro und ermäßigt sowie Low Budget ab 11 Euro plus Gebühren, und an der Abendkassen ab 27 Euro, ermäßigt ab 13,50 Euro. Die Tickets sind erhältlich unter www.hachenburger-kulturzeit.de, bei allen Vorverkaufsstellen der Hachenburger KulturZeit und ticket-regional.de. 1-Euro Tickets sind auf Anfrage bei der KulturZeit möglich, Tel. 02662-958336.