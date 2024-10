Veröffentlicht am 30. Oktober 2024 von wwa

STADT NEUWIED – IG Metall-Demonstration sorgt am 31. Oktober für Verkehrsbehinderungen

Aufgrund einer Kundgebung der Gewerkschaft IG Metall mit Demonstrationszug kommt es am Donnerstag, 31. Oktober, in Heddesdorf im Bereich des Gewerbegebiets Distelfeld zu Verkehrseinschränkungen. Zwischen 10 und 13 Uhr wird es im Streckenverlauf der Demonstration vom Betriebsgelände der Firma Winkler+Dünnebier im Sohler Weg über die Blücherstraße, Stettiner Straße und Breslauer Straße zum Gelände der Firma ZF in der Robert-Bosch-Straße zu kurzzeitigen Sperrungen kommen.