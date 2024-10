Veröffentlicht am 30. Oktober 2024 von wwa

OBERSTEINEBACH – St. Martinsumzug in Obersteinebach, Krunkel und Epgert

Die Obersteinebacher, Epgerter und Krunkler Bürger sind auch in diesem Jahr wieder zum gemeinschaftlichen St. Martinsumzug eingeladen. Gestartet wird am Sonntag, 03. November 2024, um 17:00 Uhr, in Obersteinebach am Dorfplatz. Der Zug führt durch die Straßen Bergstraße, Austerbaumswiese, In der Au, Auf der Held, Zum Heiderhof und zurück Richtung Dorfplatz unter Begleitung des Spielmannszugs. Toll wäre es, wenn die Obersteinebacher entlang des Weges die Wegstrecke mit Kerzen oder Lichtern schmücken würden. Am Dorfplatz kann gemeinschaftlich am Martinsfeuer bei Weckmann, Getränken und Kleinigkeiten der Umzug gemütlich ausklingen. Ortsgemeinde Obersteinebach Oliver Rüßel – Ortsgemeinde Krunkel Thomas Schug