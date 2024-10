Veröffentlicht am 29. Oktober 2024 von wwa

LINZ am Rhein – Verkehrsunfall in Linz am Rhein

Montagabend kam es zu einem Zusammenstoß an der Einmündung Asbacher Straße / Roniger Weg. Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Asbacher Straße in Richtung Rhein und wollte nach links in der Roniger Weg abbiegen, übersah aber einen entgegenkommenden Pkw eines 58-jährigen Fahrers aus Dattenberg und es kam zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Pkw stark beschädigt, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Linz und Mitarbeiter des Bauhofes Linz wurden alarmiert und unterstützen bei der Verkehrsregelung und Säuberungsarbeiten. Quelle: Polizei