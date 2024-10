Veröffentlicht am 29. Oktober 2024 von wwa

NEUWIED – Ohne Führerschein aber mit Alkohol in Neuwied erwischt

Am 28. Oktober 2024 wurde gegen 17:00 Uhr an der Hauptstraße ein PKW festgestellt, der bei Erkennen des Funkstreifenwagens schlagartig nach links in eine Grundstückseinfahrt einbog. Durch die Beamten wurde beobachtet, wie der Fahrer aus dem Fahrzeug ausstieg und schnellen Schrittes in Richtung Hauseingang lief. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 44-jährige Fahrer keinen Führerschein besaß und zudem alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 0,66 Promille. Quelle: Polizei