RHEINLAND-PFALZ – Junge musikalische Spitze in Ludwigshafen – 2. Bundespreisträgerkonzert „Jugend musiziert“ Rheinland-Pfalz

Am Sonntag, den 10. November 2024, präsentieren sich ausgewählte Preisträgerinnen und Preisträger des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ im BASF Gesellschaftshaus in Ludwigshafen ihrem Publikum. Von den insgesamt 102 Musikerinnen und Musiker, die aus Rheinland-Pfalz am diesjährigen Bundeswettbewerb teilnahmen, kehrten 86 als Preisträger zurück in ihr Bundesland. Die erfolgreichsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer versprechen mit einem exquisiten und vielfältigen Programm ein abwechslungsreiches Konzerterlebnis.

Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ genießt weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Seit Beginn im Jahr 1964 haben beinahe eine Million Kinder und Jugendliche daran teilgenommen, in jedem deutschen Profi-Orchester finden sich Ehemalige und eine bedeutende Zahl heute international renommierter Musikerinnen und Musiker hat bei „Jugend musiziert“ erste Bühnenerfahrung gesammelt.

Frisch und unbefangen bei gleichwohl höchstem künstlerischem Niveau gewähren die jungen Musikerinnen und Musiker Einblicke in ihr Wettbewerbsprogramm. Es erwartet sie ein bunter Mix von Solo-Werken aus Klassik und Pop, z. B. für Bläser, Gitarre und Musical, aber auch Ensemble-Stücke für Klavier und Streichinstrument.

Die Matinee wird in Zusammenarbeit mit dem BASF-Konzertprogramm veranstaltet und findet am 10. November 2024 um 11 Uhr im Gesellschaftshaus der BASF in Ludwigshafen (Wöhlerstr. 15, 67063 Ludwigshafen am Rhein) statt. Eintrittskarten à 15€ (ermäßigt 7,50€) können unter basfkultur.eventim-inhouse.de erworben werden.