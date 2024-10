Veröffentlicht am 29. Oktober 2024 von wwa

HAMM (Sieg) – Effektives Sonntagstraining für die Rettungshundestaffel der Feuerwehr Hamm (Sieg)

Am Sonntag, dem 27. Oktober 2024, nutzte die Rettungshundestaffel der Feuerwehr Hamm (Sieg) den Vormittag für ein intensives Training im heimischen Wald. Unter anspruchsvollen Wetterbedingungen wurde das Team – sowohl die erfahrenen Rettungshunde als auch die neuen Hundeführer und Junghunde – auf ihre Einsatzfähigkeit getestet. Trotz der Herausforderungen war das Training erfolgreich und stärkte die Bindung und Zusammenarbeit zwischen Mensch und Hund.

Seit Juli 2024 freut sich die Hundestaffel, fünf neue Mitglieder in der Staffel begrüßen zu dürfen. Mit diesem Zuwachs an engagierten Hundeführern und Junghunden erweitert sie die Fähigkeiten, vermisste Personen schneller und effizienter aufzuspüren. Die Ausbildung zum Rettungshundeteam dauert rund drei Jahre und erfordert Einsatzbereitschaft und Durchhaltevermögen – eine Arbeit, die sich in Zusammenarbeit mit Polizei und Rettungskräften täglich bewährt. Die Rettungshundestaffel der Feuerwehr Hamm (Sieg) ist weiterhin auf der Suche nach engagierten Menschen und geeigneten Hunden, die Interesse an dieser wichtigen Aufgabe haben. Hunde, die körperlich und geistig ausgelastet werden müssen, und Hundeführer, die bereit sind, sich voll einzubringen, sind herzlich willkommen. Interessierte können sich bei Alexander Au unter der Telefonnummer 0175/2232650 melden. (cmi) Fotos: Rettungshundestaffel Feuerwehr Hamm (Sieg)