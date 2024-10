Veröffentlicht am 29. Oktober 2024 von wwa

HAMM (Sieg) – Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Hamm (Sieg) übergibt großzügige Sachspenden an die Rettungshundestaffel der Freiwilligen Feuerwehr Hamm (Sieg)

Montag konnte die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Hamm (Sieg) sich über bedeutende Sachspenden freuen. Dirk Sälzer, der 1. Vorsitzende des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Hamm (Sieg), überreichte der Feuerwehr verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Diese Spenden wurden zweckgebunden für die Rettungshundestaffel der Feuerwehr Hamm (Sieg) von der Firma Proanimo aus Weyerbusch zur Verfügung gestellt, und an den Förderverein übergeben. Die Sachspenden umfassen einen Erste-Hilfe-Rucksack mit einem automatisierten externen Defibrillator (AED), ein Nachtsichtgerät sowie eine Endoskopkamera. Diese spezialisierten Geräte werden die Fähigkeiten der Rettungshundestaffel bei der Suche und Rettung in schwierigen Einsatzsituationen entscheidend unterstützen, und die Sicherheit und Einsatzbereitschaft der Feuerwehr weiter erhöhen.

„Wir sind dankbar für die großzügige Unterstützung von Proanimo und das Vertrauen, das sie in die Arbeit der Rettungshundestaffel setzen“, erklärte Dirk Sälzer bei der Übergabe. „Mit diesen wertvollen Gerätschaften kann in Notfällen noch schneller und effizienter geholfen werden.“ Die Firma Proanimo, ein privates Unternehmen aus Weyerbusch, steht seit ihrer Gründung im Jahr 2011 für qualifizierte Dienstleistungen in den Bereichen Notfallrettung, Feuerwehr sowie Alten- und Krankenpflege. Dank eines umfassenden Fachpersonals passt sich Proanimo flexibel den Bedürfnissen ihrer Kunden an. Zur Übergabe waren neben Dirk Sälzer auch der Wehrleiter der Verbandsgemeinde-Feuerwehr Hamm (Sieg), Alexander Müller, sowie der stellvertretende Einheitsführer der Rettungshundestaffel Alexander Au anwesend. Die Freiwillige Feuerwehr Hamm (Sieg) dankt Proanimo und dem Förderverein herzlich für die wertvolle Unterstützung. (cmi) Fotos: Förderverein der Freiwillige Feuerwehr Hamm (Sieg)