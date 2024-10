Veröffentlicht am 28. Oktober 2024 von wwa

DAADEN – Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht in der Barockkirche zu Daaden

„Nie wieder ist jetzt!“ Mit ihrer jährlichen Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht verfolgt die heimische Landtagsabgeordnete Sabine Bätzing-Lichtenthäler das Wachhalten und Erinnern an dieses furchtbare Ereignis, um damit den Anfängen eines erstarkenden Antisemitismus zu wehren. In diesem Jahr findet die Gedenkveranstaltung, einen Tag vor der Pogromnacht statt, am Freitag, den 08. November um 19 Uhr.

Nachdem in den vergangenen Jahren mit einer Lesung und einem Konzert der Pogromnacht gedacht wurde, wird in diesem Jahr der Abend unter Mitwirkung der Arbeitsgemeinschaft Friedenserziehung-Geschichte der Hermann-Gmeiner-Realschule-plus Daaden gestaltet. Dazu bringen sie auch Ihre Friedenglocke mit.

Der 9. November wird auch der „Schicksalstag der Deutschen“ genannt. Auf ihn fallen eine Reihe von Ereignissen, die für die jüngere deutsche Geschichte als politische Wendepunkte mit teilweise auch internationalen Auswirkungen gelten, ob 1918 die Ausrufung der Republik in Deutschland, 1923 der Hitlerputsch, 1938 die Reichspogromnacht, oder 1989 der Mauerfall.

Das Publikum wird von den Jugendlichen der Daadener Schule in einem Bogen über die einzelnen Ereignisse dieses geschichtsträchtigen Tages in Kenntnis gesetzt. Den Fokus legen die jungen Leute diesmal bewusst auf die Gräueltaten der Nationalsozialisten in Griechenland, die ein 09. November 1938 erst ermöglichte. So erzählen sie von Begebenheiten rund um die Märtyrerdörfer, von denen sie eines – Kommeno – bereits selbst besuchten. Sie beleuchten, was sie dorthin führte und wie man in der Arbeitsgemeinschaft mit den Erkenntnissen um dieses grauenvolle Kapitel der Geschichte umgeht. Denn schließlich sollte jede Gedenkveranstaltung als Auftrag für die Bevölkerung begriffen werden:

Was können wir Bürger tun, damit sich gerade die brutalen Ereignisse des 09. November 1938 nicht wiederholen? Wie kann Gedächtnisarbeit so gestaltet werden, dass demokratische Strukturen – Frieden, Freiheit und Freundschaft – gestärkt werden? Anschließend besteht noch die Gelegenheit für den gemeinsamen Austausch und auch die Buchhandlung Braun aus Herdorf, wird wieder passende Literatur zum Thema an ihrem Büchertisch präsentieren. Einlass ist ab 18.30 Uhr und der Eintritt ist frei.

„Ich freue mich sehr, dass die Hermann-Gmeiner-Realschule plus sich aktiv an der Programmgestaltung beteiligt, denn es ist mir ein Herzensanliegen, gemeinsam mit den Jugendlichen die Erinnerung an das furchtbare Verbrechen als Mahnung lebendig zu halten“, so Bätzing-Lichtenthäler, die insbesondere auch Pfarrerin Nicole Eker und der gesamten evangelischen Kirchengemeinde Daaden für die erneute Gastfreundschaft dankt! Anmeldungen für die Veranstaltung sind erwünscht, jedoch nicht verpflichtend. Kontaktieren Sie uns gerne unter post@baetzing-lichtenthaeler.de oder 02741/25454.