Veröffentlicht am 28. Oktober 2024 von wwa

HACHENBURG – „Die Echse“ in Hachenburg ist ausverkauft

Die Veranstaltung der Hachenburger KulturZeit „Die Echse“ am Donnerstag, 31. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle ist ausverkauft. Es gibt keine Karten an der Abendkasse.