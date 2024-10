Veröffentlicht am 28. Oktober 2024 von wwa

KOBLENZ – Polizei kontrolliert Tuner-/ Raser- und Poserszene rund um Koblenz

Samstag, 26. Oktober 2024, führte die Polizeidirektion Koblenz anlässlich des jährlich stattfindenden „Saisonabschlusses“ der Tuning-Szene entsprechende Kontrollen im Großraum Koblenz durch. Neben der Kontrolle von optisch und technisch veränderten Fahrzeugen lag das Augenmerk insbesondere im Koblenzer Stadtbereich auf Raser und Poser, die durch unzulässige Fahrweisen oder absichtlich herbeigeführte Lärmbelästigung auffielen. Gegen sechs Verkehrsteilnehmende wurde aufgrund dessen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Insgesamt wurden 61 Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen, bei 12 von ihnen erlosch wegen illegaler An- oder Umbauten die Betriebserlaubnis. Zwei Fahrzeuge wurden sichergestellt. In vier Fällen wurden kleinere Mängel erfasst. In Gesprächen mit Teilnehmenden der Tuning-Szene konnte erfreulicherweise festgestellt werden, dass die vergangenen Kontrollen ihre Wirkung gezeigt haben. Quelle: Polizei