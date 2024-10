Veröffentlicht am 28. Oktober 2024 von wwa

HEIMBACH-WEIS – Polizei sucht Zeugen nach Gefährdung des Straßenverkehrs auf der B 42, bei Heimbach-Weiß und Engers

Freitagmorgen, 25. Oktober 2024, gegen 08.10 Uhr, sollte der Fahrer eines weißen BMW zwischen den Ortslagen Heimbach-Weiß und Engers einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Vorausgegangen waren mehrere teils erhebliche Verstöße im Hinblick auf die Einhaltung des Sicherheitsabstandes, der Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit und vorschriftswidriges Rechtsüberholen.

Der Fahrer des BMW entzog sich der Kontrolle durch erhebliche Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit. Beim Auffahren auf die B 42 in Richtung Vallendar dürfte das Fahrzeug aufgrund der sehr hohen Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn (Abfahrt der B42 Höhe Engers/Heimbach-Weiß aus der Richtung Neuwied) gekommen sein. Hier könnte ein Fahrzeugführer gefährdet worden sein. Zumindest konnte bei der Nachfahrt ein Fahrzeug stehend angetroffen werden und der Fahrzeugführer zeigte beim Erkennen des zivilen Polizei-Fahrzeuges mit Armbewegung an, in welche Richtung das flüchtende Fahrzeug gefahren ist. Hinweise auf dieses Fahrzeug bzw. die eventuell gefährdete Person liegen nicht vor.

Das geflüchtete Fahrzeug konnte nicht mehr eingeholt werden. Spätere Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug in der Ortslage Bendorf auf einem Betriebsgelände abgestellt wurde. Der Fahrzeugführer setzte seine Flucht zu Fuß fort. Wer kann Hinweise zu dem Fahrzeug bzw. dem Fahrzeugführer geben? Wer kann Hinweise zu der Person geben, die eventuell in der Ausfahrt Engers gefährdet wurde? Quelle: Polizei