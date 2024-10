Veröffentlicht am 28. Oktober 2024 von wwa

BREITSCHEIDT – Verkehrsunfallflucht auf der K 50 bei Breitscheidt

Freitagmittag, 25. Oktober 2024, gegen 13.15 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße (K) 50 in der Gemarkung Breitscheidt ein Verkehrsunfall. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein Pkw-Fahrer die K 50, aus Richtung Hamm (Sieg) kommend, in Fahrtrichtung Breitscheidt. In einer Linkskurve kollidierte er seitlich mit einem entgegenkommenden Opel. Hierbei wurde der linke Außenspiegel dieses Pkw beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Quelle: Polizei