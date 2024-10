Veröffentlicht am 27. Oktober 2024 von wwa

WISSEN – Luftgewehrmannschaft des Wissener SV mit tollen Leistungen beim Bundesligawochenende in Braunschweig

Das Bundesligawochenende war für die Luftgewehrmannschaft des Wissener SV ein Erfolg, und dass, obwohl das Team neben einem 3:2-Sieg gegen den SuSC Müllenborn auch eine denkbar knappe Niederlage gegen St. Hubertus Elsen einstecken musste. Beide Wettkämpfe waren nicht nur aufgrund der hohen Einzelergebnisse bemerkenswert, sondern auch durch die sportliche Konstanz und den Teamgeist. Nach nunmehr vier absolvierten Wettkämpfen findet sich das Team auf Tabellenplatz fünf wieder und ist somit voll im Soll.

Die Reise nach Braunschweig, war für das Team des Wissener SV geprägt von der Hoffnung, nach den zwei Auftaktsiegen gegen den SV Kamen und den SV Gölzau an die guten Leistungen anknüpfen zu können. Erstmalig im Kader stand die norwegische Nationalkaderschützin Amalie Evensen, die an beiden Wettkampftagen das Team an Position eins anführte und in beiden Wettkämpfen mit 399 Ringen einen hervorragenden Einstand verbuchen konnte.

Das erste Duell am Samstag gegen den SuSC Müllenborn war ein Kampf auf Augenhöhe, in dem sich Amalie Evensen (399 Ringe), Franziska Stahl (398 Ringe) und Tamara Zimmer (397 Ringe) mit herausragenden Leistungen gegen ihre Kontrahenten durchsetzen konnten und die nötigen drei Punkte zum Sieg klarmachten. Max Ohlenburger (393 Ringe) und Sophie Scholz (392 Ringe) mussten sich ihren Gegnern geschlagen geben.

Am Sonntag setzte sich die positive Dynamik gegen den SV St. Hubertus Elsen zunächst fort. Für Sophie Scholz rückte in diesem Wettkampf Marvin Giegling ins Team. Lange Zeit sah es nach einer offenen Partie aus, sodass sich in der Hochrechnung die Siegprognose minütlich änderte. Gegen Ende des Wettkampfs konnte sich Elsen jedoch, auch aufgrund weniger Wissener Fehlschüsse, an den entscheidenden Positionen absetzen. An Position eins zeigte Amalie Evensen gute Nerven, als sie gegen den Routinier Istvan Peni ins Stechen musste und mit einer 10 gegenüber einer 9 den Punktsieg holte. Am Ende stand eine knappe 3:2-Niederlage. Die Einzelergebnisse dieses Wettkampes im Überblick: Amalie Evensen (399 Ringe), Max Ohlenburger (394 Ringe), Franziska Stahl (396 Ringe), Tamara Zimmer (395 Ringe) und Marvin Giegling (393 Ringe).

Mit jetzt 6:2 Mannschaftspunkten und 11:9 Einzelpunkten hat die Mannschaft des Wissener SV eine solide Grundlage für die weiteren Wettkämpfe geschaffen. Die nächsten Wettkämpfe finden am 9. und 10.11. in Osterode im Harz statt. Gegner sind die SB Freiheit I und die SSG Kevelaer. Fotos: Burkhard Müller, Wissener SV