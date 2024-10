Veröffentlicht am 27. Oktober 2024 von wwa

WALDBREITBACH – Waldbreitbacher Läufer erfolgreich – Regelmäßiges gemeinsames Training zahlt sich aus

Die Serie guter Platzierungen setzt sich fort – auch zum Saisonende zeigten sich etliche Läuterinnen und Läufer des VfL Waldbreitbach auf verschiedenen Langstrecken in bestechender Form: Der Vereinsvorsitzende, Arne von Schilling, hatte sich den Klassiker Köln-Marathon vorgenommen und absolvierte diesen unter besten Bedingungen in 3:05 Stunden und setzte sich damit an die zweite Stelle der Bestenliste seiner Altersklasse M50 im Leichtathletikverband Rheinland.

Marcel Engels und Thomas Schneider (beide M30) hatten sich für den größten deutschen Marathon in Berlin entschieden. Während Engels die magische Drei-Stunden-Marke um nur 18 Sekunde verpasste, gelang es Schneider, diese in 2:38 Stunden deutlich zu unterbieten. Seine Schwester Franziska Schneider hatte sich wiederum den Wolfgangsee für einen Herbstmarathon ausgesucht. Nach 15 Kilometern Anlauf von Bad Ischl, gefolgt von einer 27 Kilometer-Runde um den See, stoppte ihre Uhr bei 3:36 Stunden. Einen neuen Vereinsrekord hatte zuvor Ulrike Wagler-Salz (W60) über die Halbmarathondistanz in Leipzig in 1:55 Stunden aufgestellt.

Thomas Schneider und Marcel Engels hatten sich vier Wochen nach der Teilnahme am Berlin- Marathon beim Hachenburger Löwenlauf für die 10,5 Kilometer-Strecke gemeldet. Schneider konnte als Gesamtschnellster einen Start-Ziel-Sieg für sich verbuchen. Mit 38:02 Minuten blieb er zwei Minuten vor dem Zweitplatzierten. Marcel Engels kam in 41:39 Minuten als Gesamtsechster ins Ziel.

„Wir können uns glücklich schätzen“, so Lauftreffleiter und 2. VfL-Vorsitzender Wolfgang Bernath, „solche Asse bei uns zu haben.“ Sein nächstes persönliches Ziel wird der Marathon in Frankfurt sein.

Doch man muss nicht so lange Strecken laufen können, um am Lauftreff des VfL teilzunehmen. Jeweils für eine Stunde gemeinsamen Joggens in unterschiedlichen Tempi treffen sich Interessierte mittwochs um 18 Uhr an der Waldbreitbacher Sporthalle. Eine Anmeldung oder Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich. Nähere Auskünfte unter lauftreff@vfl-waldbreitbach.de.