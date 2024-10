Veröffentlicht am 27. Oktober 2024 von wwa

SCHÜRDT – Straßenreinigung in Schürdt

Der Gemeindearbeiter Sebastian Schmidt reinigt regelmäßig die Regenwassereinläufe an den Gemeindestraßen. Dies ist insbesondere wichtig, damit bei starken Regen die sauberen Einläufe das Wasser möglichst vollständig aufnehmen zu können. Bei den Reinigungen muss Sebastian Schmidt immer wieder feststellen, dass auch Abfall in den Gullys entsorgt wird. Teilweise werden augenscheinlich wohl auch die braunen Tonnen über den Gullys ausgespült und ausgekippt. Wir bitten Alle, ihre Abfälle immer sachgerecht zu entsorgen und keine zusätzliche Verdreckung der Einläufe vorzunehmen! Ferner ist es wünschenswert, wenn die Regenrinnen an den Straßen sauber gehalten werden, damit das Regenwasser problemlos in Richtung der Gullys ablaufen kann. Daher nochmal die Bitte an alle Grundstückseigentümer, die Rinnen regelmäßig selbständig zu säubern. Dies ist in unser aller Interesse! Du bist Schürdt! Torsten Saynisch Ortsbürgermeister