Veröffentlicht am 27. Oktober 2024 von wwa

OBERLAHR – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Oberlahr zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Mittwoch, 06. November 2024, ab 19:00 Uhr, findet im Gemeindehaus Oberlahr eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Bebauungsplan Gewerbegebiet Oberlahr Teilbereich – Beratung und Beschlussfassung über die während der Veröffentlichung im Internet gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen und Bedenken.

2. Bebauungsplan Gewerbegebiet Oberlahr Teilbereich – Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB

3. 3. Änderung des Bebauungsplanes „Im Jähnen“ der Ortsgemeinde Oberlahr – Beratung und Beschlussfassung über die während der frühzeitigen Beteiligung eingegangen Anregungen und Bedenken der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 3 Abs.1 und 4 Abs. 1 BauGB

4. 3. Änderung des Bebauungsplanes „Im Jähnen“ der Ortsgemeinde Oberlahr – Beratung und Beschlussfassung über die Plananerkennung und Beteiligung gemäß §§ Abs.3 und 4 Abs. 1 BauGB.

5. 5. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Oberlahr

6. Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2023 in das Haushaltsjahr 2024 gemäß § 17 GemHVO

7. Erschließung Neubaugebiet „Auf dem Großstück“ – Auftragsvergabe – Verkehrsanlagenplanung

8. Bestätigung einer Eilentscheidung – Erteilung des Einvernehmens zum Bauantrag für die Erweiterung eines Wohnhauses in der Hauptstraße

9. Einwohnerfragestunde

10. Informationen des Ortsbürgermeisters

11. Verschiedenes – Bekanntmachung zur 2. Sitzung Ortsgemeinderates

Nichtöffentliche Sitzung

12. Grundstücksangelegenheiten

13. Verschiedenes

14. Informationen des Ortsbürgermeisters. Anneliese Rosenstein – Ortsbürgermeisterin